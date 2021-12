Peking sieht Moons Äußerung zu Olympischen Spielen positiv

Photo : YONHAP News

Die chinesische Regierung sieht die Äußerung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, keinen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking zu erwägen, positiv.Die entsprechende Position teilte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag vor der Presse mit.Südkorea habe bereits mehrmals seine aktive Unterstützung für erfolgreiche Olympische Spiele in Peking zum Ausdruck gebracht. Das entspreche dem olympischen Geist und zeige die Freundschaft zwischen Südkorea und China, betonte der Sprecher.China hoffe, gemeinsam mit Südkorea an einer politischen Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel zu arbeiten und in positiver Weise zu dauerhafter Stabilität auf der Halbinsel beizutragen, fügte er hinzu.Präsident Moon hatte während seines Staatsbesuchs in Australien am Montag gesagt, dass seine Regierung nicht erwäge, die Olympischen Spiele in Peking diplomatisch zu boykottieren.