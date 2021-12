USA führen nach eigenen Angaben keine Kampagne für Boykott Olympischer Spiele in Peking

Photo : YONHAP News

Die USA führen nach eigenen Angaben keine Kampagne für einen Boykott der Olympischen Spiele in Peking.Das teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums dem Sender KBS auf Anfrage mit. Hintergrund war die Bitte um eine Stellungnahme zur Bekanntgabe des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, dass Südkorea keinen diplomatischen Boykott der Winterspiele erwäge.Moon hatte dies am Montag auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit dem australischen Premierminister Scott Morrison in Canberra gesagt.Die USA hatten im Rahmen ihrer Boykott-Ankündigung erklärt, dass sie ihre Entscheidung wegen Menschenrechtsverletzungen in China träfen, es sich aber um eine souveräne Entscheidung handele, die jedes Land selbst treffen müsse.Auf die Frage, ob Seouls Entscheidung Einfluss auf die bilaterale Allianz haben würde, sagte der Sprecher, dass die Allianz ein Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Nordostasien, der breiteren indopazifischen Region und der Welt sei.