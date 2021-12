Südkorea und Australien unterzeichnen Vorverträge zu Kulturaustausch und Technologiekooperation

Photo : YONHAP News

Südkorea und Australien wollen ihren Kulturaustausch fördern und auf den Gebieten Digitales und Technologie enger zusammenarbeiten.Hierfür seien Vorverträge (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet worden, teilten Südkoreas Ministerien für Auswärtiges sowie für Kultur und Tourismus am Montag mit.Ein Ausbau der Zusammenarbeit sei im Sport sowie im Bereich Nahrungsmittel vorgesehen. Auch wollten beide Länder gemeinsam Kulturinhalte produzieren.Die Außenministerien unterzeichneten einen Vorvertrag zur Zusammenarbeit mit südostasiatischen Ländern. Geplant seien Diskussionen am Runden Tisch zu Technologie-Fragen mit Vertretern aus Südostasien und gemeinsame Forschungen zu den Themen Digitales, Cyberraum und Schlüsseltechnologien.Die Verträge wurden anlässlich des Besuchs von Präsident Moon Jae-in in Australien unterzeichnet.Moon war am Montag in Canberra mit Premierminister Scott Morrison zu einem Spitzengespräch zusammengekommen.