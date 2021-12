ADB hält Wachstumsprognose von vier Prozent für Südkorea für 2021 aufrecht

Photo : YONHAP News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr bei vier Prozent belassen.In ihrem am Dienstag veröffentlichten Wirtschaftsausblick prognostizierte die ADB für Südkorea vier Prozent Wirtschaftswachstum für dieses Jahr und 3,1 Prozent Wachstum für nächstes Jahr. Damit hielt die Organisation ihre Prognose vom September aufrecht.Die Inflationsprognose wurde demgegenüber jeweils um 0,3 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent für das laufende Jahr und auf 1,9 Prozent für das kommende Jahr erhöht.Laut der neuen Prognose wird dieses Jahr in 46 asiatischen Mitgliedsländern außer Japan, Australien und Neuseeland im Schnitt ein Wirtschaftswachstum von sieben Prozent erwartet. Damit senkte die Entwicklungsbank ihre Prognose um 0,1 Prozentpunkte. Die Prognose für nächstes Jahr wurde ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent herabgesetzt.Die weltweit steigende Zahl der Corona-Infektionen infolge der Ausbreitung der Delta-Variante und die Störungen in globalen Lieferketten würden zu wichtigen globalen Risiken, so die ADB.