Südkorea erteilt Zulassung für von Samsung Biologics hergestellten Moderna-Impfstoff

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit hat den von Samsung Biologics im Inland hergestellten Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen.Das Ministerium gab am Montag die Entscheidung bekannt, den Impfstoff „Spikevax“ zuzulassen. Das Vakzin ist identisch mit dem Covid-19-Impfstoff Moderna Spikevax, den das US-Unternehmen Moderna entwickelte und der am 21. Mai in Südkorea zugelassen wurde.Samsung Biologics bekommt die Rohstoffe für das Vakzin geliefert und produziert das Fertigarzneimittel.Spikevax ist unter den in Südkorea zugelassenen Covid-19-Impfstoffen der erste mRNA-Impfstoff, der hierzulande im Auftrag hergestellt wird.