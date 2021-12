Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgegangen, Zahl der kritisch kranken Patienten steigt

Photo : KBS News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist leicht zurückgegangen, die Zahl der kritisch kranken Patienten befindet sich aber weiter im Anstieg.Nach Angaben der für den Seuchenschutz zuständigen Behörde KDCA seien im Laufe des Montags 5.567 Neuinfektionen gemeldet worden. Insgesamt seien damit seit Pandemie-Beginn 528.652 Infizierte erfasst worden.Die Zahl der Patienten, deren Zustand als kritisch eingestuft wird, stieg um 30 auf 906. Die Marke von 900 wurde erstmals übertroffen.94 weitere Patienten, so viele wie noch nie an einem Tag, starben mit oder an dem Virus. Insgesamt wurden in Südkorea damit bislang 4.387 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus gezählt.Die Sterblichkeitsrate sei nach Behördenangaben auf 0,83 Prozent gestiegen. Am 27. November hatte sie 0,8 Prozent betragen und steigt seitdem.Die Zahl der Omikron-Fälle stieg unterdessen um fünf auf 119.Bei allen neuen Fällen am Montag handelt es sich im Wesentlichen um Ansteckungen innerhalb des Landes. 34 Personen waren mit einer Infektion aus dem Ausland eingereist.Am stärksten ist das Infektionsgeschehen in der Hauptstadtregion. Auf das Gebiet entfallen 70 Prozent aller Corona-Fälle.