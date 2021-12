Präsident Moon trifft Chef australischer Oppositionspartei

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich heute in Sydney mit Anthony Albanese, Führer der Australian Labour Party (ALP), getroffen.Moon brachte zur Sprache, dass Südkorea und Australien anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen ihr Verhältnis zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft hochgestuft hatten. Er bezeichnete dabei Australien als traditionell befreundete Nation, die am Koreakrieg teilgenommen habe.Moon äußerte die Hoffnung auf eine Verstärkung der Zusammenarbeit in hochmodernen Zukunftsindustrien.Er bat zudem um das Interesse und die Unterstützung der Arbeiterpartei, damit die Gemeinde der Koreaner in Australien noch stabiler Fuß fassen und sich entwickeln kann.Albanese begrüßte Moons Besuch in Australien. Er sicherte aktive Unterstützung dafür zu, dass beide Staaten auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Werte wie Demokratie und Marktwirtschaft die Zusammenarbeit verstärken würden.