Ausbreitung der Vogelgrippe treibt Eier- und Fleischpreise in die Höhe

Photo : KBS News

In Südkorea ist in den letzten 30 Tagen auf mehr als zehn Geflügelhöfen die hochpathogene Vogelgrippe ausgebrochen.Das Virus breitet sich weltweit rapide aus.Das führte dazu, dass die Eierpreise nach einer zwischenzeitlichen Stabilisierung wieder steigen und Hühnerfleisch und anderes Fleisch weltweit teurer wurden.Eine Verbraucherin griff nach reiflicher Überlegung zu einem Karton Eier. Dass die Eierpreise wieder steigen, ließ sie zunächst zögern.Eine Frau namens Choi Myung-ja erzählt, wegen der Geflügelpest würden die Preise vermutlich steigen. Das belaste sie ein wenig, weil sie Eier nicht beliebig auf Vorrat kaufen könne.Ein Eierkarton für 30 Eier kostet im Einzelhandel im Schnitt etwa 6.200 Won. Das ist verglichen mit einem Monat zuvor um über vier Prozent mehr.Der Preis war schon einmal auf über 7.600 Won geklettert, fiel dann aber auf unter 6.000 Won. Jedoch muss für Eier in letzter Zeit wieder mehr bezahlt werden. Das liegt vor allem an der schnellen Ausbreitung der hochpathogenen Geflügelpest.Innerhalb eines Monats wurde in elf Geflügelbetrieben im Land die hochpathogene Vogelgrippe bestätigt. Dieses Jahr sind viele Länder von der Aviären Influenza betroffen. Seit Mai hat sich die Geflügelpest in 41 Ländern, darunter europäischen und asiatischen Staaten, stark ausgebreitet. Dies trieb in der Folge die Lebensmittelpreise in die Höhe.Der globale Preisindex für Geflügel kletterte verglichen mit Jahresanfang um über elf Prozent. Der Preisindex für Fleisch stieg gegenüber einem Jahr zuvor um 16 Prozent und erreichte ein Sieben-Jahres-Hoch.Die beiden größten Franchise-Unternehmen für frittiertes Hähnchen erhöhten bereits die Preise oder planen dies.Park Jung-hoon vom Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten sagte, dass bei epidemiologischen Untersuchungen zur Eindämmung der Geflügelpest viele Schwachstellen in Geflügelbetrieben offenbart worden seien. Beispielsweise sei die Desinfektion versäumt worden.Die Regierung forderte, sich an die Eindämmungsregeln zu halten, und warnte vor möglichen Konsequenzen bei einem Verstoß. Beispielsweise könnten Abfindungen gekürzt werden oder Zwangsgelder drohen.