„Squid Game” erhält drei Golden-Globe-Nominierungen

Photo : YONHAP News

Die erfolgreiche Netflix-Serie „Squid Game“ hat drei Nominierungen bei den Golden Globe Awards erhalten.Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) gab am Montag die Nominierungen für die 79. Golden Globe Awards bekannt.„Squid Game“ wurde in der Kategorie Beste Fernsehserie - Drama nominiert. Im Rennen sind außerdem „The Morning Show“, „Pose“, „Lupin“ und „Succession“.Lee Jung-jae, der in „Squid Game“ die Rolle des Protagonisten Gi-hun spielte, wurde als bester Hauptdarsteller in einer Fernsehserie - Drama nominiert. O Yeong-su wurde für seine Rolle als Il-nam als bester Nebendarsteller in einer Fernsehserie - Drama nominiert.Es ist das erste Mal, dass eine südkoreanische Fernsehserie eine Nominierung bei den Golden Globe Awards erhielt, die oft als Vorspiel zu den Academy Awards angesehen werden.Die 79. Golden Globe Awards werden am 9. Januar verliehen.