Südkorea und Australien wollen für Lieferketten für kritische Mineralien stärker kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Australien wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Lieferketten für kritische Mineralien und Technologien für die Klimaneutralität verstärken.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Dienstag mit, hierfür mit dem australischen Ministerium für Industrie, Forschung, Energie und Ressourcen zwei Absichtserklärungen unterzeichnet zu haben.Ein Memorandum of Understanding (MoU) sieht die Verstärkung der Kooperation für Lieferketten für kritische Mineralien vor, darunter den Handels- und Investitionsausbau. Beide Staaten wollen eine Arbeitsgruppe einsetzen, um gemeinsam Investitionen zu tätigen und Forschungs- und Entwicklungsprojekte anzuschieben.Ein weiteres MoU zielt darauf ab, für die Kommerzialisierung von Schlüsseltechnologien zur Verwirklichung der Klimaneutralität und für Fortschritte bei der sauberen Wasserstoffwirtschaft im gesamten Kreislauf zusammenzuarbeiten. Die Absichtserklärung sieht vor allem die Belebung gemeinsamer Projekte des zivilen Bereichs und der öffentlichen Hand bei Schlüsselindustrien für die Klimaneutralität vor.