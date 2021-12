Börse in Seoul schließt erneut im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag erneut im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,46 Prozent auf 2.987,95 Zähler.Die Anleger hätten sich vor der am Mittwoch geplanten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank noch an der Seitenlinie aufgehalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi sei unter die 3.000 Punkte gerutscht, da Investoren die Möglichkeit eines geldpolitisch restriktiveren Kurses nicht ausschlössen.In den USA hatte am Montag die Nasdaq-Börse 1,39 Prozent nachgegeben, der Dow Jones 0,89 Prozent.Die meisten Sektoren außer Pharmaindustrie hätten wegen Vorsicht angesichts der FOMC-Sitzung Rückgänge verbucht, wurde Kim Sae-hun von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.Es sei wahrscheinlich, dass die Anleger sich abwartend verhielten, bis die Unwägbarkeiten beseitigt seien, wurde der Experte weiter zitiert.