Ansturm auf Booster-Impfungen am ersten Tag des Angebots für alle Erwachsenen

In Südkorea gibt es einen Ansturm auf die Booster-Impfungen.Die Regierung bietet seit Montag im Prinzip allen Erwachsenen an, sich die Auffrischungungsimpfung geben zu lassen, wenn die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt.Am Montag hätten nach Angaben der staatlichen Impf-Taskforce 1,79 Millionen Menschen einen Termin für die Booster-Impfung gebucht. 760.000 von ihnen bekamen schon gleich am Montag die Auffrischungsimpfung. So viele Impfungen an nur einem Tag hatte es zuletzt am 13. Oktober gegeben.Insgesamt wurde damit bei 7,12 Millionen Menschen in Südkorea der volle Impfschutz wiederhergestellt. Das entspricht 14 Prozent der Bevölkerung oder 37,5 Prozent der Menschen in der Altersgruppe 60 und älter.Am vergangenen Freitag hatte die Regierung bekannt gegeben, eine Booster-Impfung schon nach drei Monaten anzubieten.Sie reagierte damit auf steigende Infektionszahlen und Befürchtungen, dass diese wegen der Omikron-Variante und angesichts eines nachlassenden Impfschutzes bei Älteren noch schneller steigen könnten.