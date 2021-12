Nordkoreas Oberste Volksversammlung tritt im Februar zusammen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Oberste Volksversammlung will im Februar zusammentreten.Das teilten staatliche Medien in Nordkorea wie die Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch mit. Die Abgeordneten wollten über den Haushalt und andere Fragen diskutieren, hieß es.Der Ständige Ausschuss der Obersten Volksversammlung habe am Dienstag unter Leitung des Vorsitzenden und der Nummer zwei in der Machthierarchie, Choe Ryong-hae, getagt.Dabei sei beschlossen worden, die sechste Sitzung der 14. Obersten Volksversammlung am 6. Februar abzuhalten.Auch Gesetze zur Kinderbetreuung und für mehr Rechte von Nordkoreanern im Ausland würden auf der Agenda stehen.Im Ausland richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob auch Machthaber Kim Jong-un an der Sitzung teilnehmen und eine Botschaft an die Welt richten wird.In der letzten Plenarsitzung im September hatte er eine Rede gehalten und die Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen angekündigt.