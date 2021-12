Ausbruch hochpathogener Vogelgrippe auf Entenfarm in Muan

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Fall der hochpathogenen Vogelgrippe gemeldet worden.Nach Angaben der zuständigen Stelle wurde am Dienstag auf einer Entenfarm in Muan in der Provinz Süd-Jeolla der Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest bestätigt.Das ist der zwölfte Fall der hochpathogenen Äviaren Influenza bei Geflügel seit diesem Herbst.Die Behörde ergriff Maßnahmen zur Eindämmung, darunter Keulungen und ein beschränkter Zutritt zu dem Betrieb, wo 29.000 Enten gehalten werden.Nach weiteren Angaben wurde in einem Legehennenbetrieb in Asan in der Provinz Süd-Chungcheong ein Geflügelpest-Verdachtsfall gemeldet. Dort werden 65.000 Legehennen gehalten.