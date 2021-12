Präsident Moon kehrt heute von Australien-Besuch zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in kehrt am heutigen Mittwoch von seinem viertägigen Staatsbesuch in Australien zurück.Moon schrieb am Mittwochvormittag in sozialen Netzwerken, sein Besuch in Australien sei für die Kooperation für Lieferketten für Mineralien und seltene Erden sowie für die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie gedacht gewesen. Man werde Technologien für die Klimaneutralität austauschen und auf dem Gebiet Wasserstoff und bei der Weltraumentwicklung zusammenarbeiten.Es habe sich sehr gelohnt, australische Veteranen des Koreakriegs zu einem Dinner eingeladen zu haben. Er habe in Canberra spüren können, dass sie sich für ein fremdes Land und fremde Menschen aufgeopfert hätten, schrieb Moon weiter.Moon fügte hinzu, dass die Kriegsveteranen die Kälte in Korea als die seinerzeit größte Schwierigkeit genannt hätten. Er danke den Veteranen des Koreakriegs erneut.Der Staatschef war am Sonntag in der australischen Hauptstadt Canberra eingetroffen. Er hatte sich am Montag mit Premierminister Scott Morrison zu einem Spitzengespräch getroffen und mit ihm über Wege zur Verbesserung der bilateralen Kooperation diskutiert.Moon hatte am Dienstag in Sydney mit australischen Unternehmern über die Zusammenarbeit für den stabilen Aufbau von Lieferketten für kritische Mineralien gesprochen.Moons Besuch war der erste Staatsbesuch eines südkoreanischen Staatspräsidenten in Australien seit zwölf Jahren.