Armee ersetzt ältere Maschinengewehre durch neues Modell

Photo : YONHAP News

Die Armee will ältere Maschinengewehre durch ein neues Modell ersetzen.Die Behörde für Rüstungsbeschaffung DAPA teilte mit, dass K-16-Gewehre mit 7,62 Millimeter Kaliber und Wärmebild-Visier am heutigen Mittwoch in Dienst gestellt würden.K-16 ersetzt damit Maschinengewehre vom Typ K-3 und M60, die mehr als 30 Jahre lang verwendet wurden. Verglichen mit der K-3 ist die Reichweite von K-16 um 30 Prozent größer und es verfügt über die doppelte Zerstörungskraft.Die Wärmebildkamera solle laut der DAPA eine präzise Überwachung ermöglichen und auch bei Dunkelheit und Nebel ein Schießen ermöglichen.Spätestens 2024 soll das neue Gewehr bei allen Einheiten und Teilstreitkräften im Einsatz sein.