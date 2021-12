Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen erreicht mit 7.850 neuen Höchststand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat einen neuen Höchststand erreicht.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 7.850 neue Ansteckungsfälle bestätigt.Die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante stieg um neun auf 128.Die Zahl der kritisch Erkrankten nahm um 58 auf 964 zu. Das stellt einen neuen Höchststand dar.70 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden binnen 24 Stunden gemeldet. Die Letalitätsrate liegt bei 0,83 Prozent.26.668 Corona-Patienten halten sich zu Hause auf. In der Hauptstadtregion warten 1.145 Infizierte auf ein Krankenhausbett.