Bruder des nordkoreanischen Staatsgründers stirbt im Alter von 101 Jahren

Photo : YONHAP News

Der jüngere Bruder des nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung, Kim Yong-ju, ist im Alter von 101 Jahren gestorben.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sein tief empfundenes Beileid über den Tod des Bruders seines Großvaters ausgesprochen und einen Kranz geschickt habe. Der Kranz sei am Dienstag auf Kims Altar niedergelegt worden.Die Staatsmedien veröffentlichten keine Details zu seinem Tod, auch nicht dazu, wann und wie er starb.Kim Yong-ju wurde im Jahr 1920 geboren. Er war einst die Macht Nummer zwei nach seinem älteren Bruder gewesen, bevor er die Macht an Kim Il-sungs Nachfolger Kim Jong-il abtreten musste.Er starb kurz vor dem zehnten Todestag von Kim Jong-il am Freitag. Kim Yong-ju hatte früher als ehrenamtlicher stellvertretender Vorsitzender des ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung gedient.