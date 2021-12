Präsidialamt: Südkorea sollte sich als letzter Gastgeber für Olympische Winterspiele interessieren

Photo : YONHAP News

Ein leitender Beamter des Präsidialamtes hat es als Pflicht bezeichnet, dass Südkorea als letzter Gastgeber besonderes Interesse an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking hat.Entsprechendes sagte Park Soo-hyun, der präsidiale Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, am Mittwoch in einem Fernsehprogramm. Die südkoreanische Regierung sei die Gastgeberin der Olympischen Winterspiele in PyeongChang gewesen, hieß es.Präsident Moon Jae-in hatte während seines Besuchs im australischen Canberra am Montag gesagt, dass seine Regierung nicht erwäge, die Spiele in Peking diplomatisch zu boykottieren.Diesbezüglich sagte Park, die USA hätten Südkorea über ihren Boykott-Plan informiert. Man betrachte dies jedoch nicht als Aufforderung, dass sich Südkorea dem Boykott anschließen möge.Auf die Frage nach der Möglichkeit, dass über die Entsendung einer diplomatischen Delegation hinaus Präsident Moon persönlich der Eröffnungsfeier der Spiele beiwohnen würde, antwortete Park, dies könne im Moment nicht vorhergesagt werden.