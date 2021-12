Antworten zu umstrittener Frage in Reifeprüfung werden alle als korrekt gewertet

Photo : YONHAP News

Die für die staatliche Reifeprüfung zuständige Stelle hat die Antwort auf eine umstrittene Prüfungsfrage in der diesjährigen Reifeprüfung nachträglich bei allen Prüflingen als korrekt gewertet.Das Koreanische Institut für Lehrplän und Evaluierung (KICE) begann am Mittwoch um 18 Uhr damit, die aktualisierten Prüfungsergebnisse zu veröffentlichten.Das Verwaltungsgericht Seoul hatte zuvor am Mittwoch nach einer Klage von 92 Prüflingen entschieden, dass es in Frage Nummer 2 im zweiteiligen Prüfungsabschnitt zur Biowissenschaft Fehler gegeben habe und die Antworten daher gestrichen werden müssten.KICE-Präsident Gahng Tae-joong entschuldigte sich für die Kontroversen und daraus resultierenden Verzögerungen. Seine Behörde wolle das Urteil nicht anfechten, hatte Gahng gesagt und seinen Rücktritt angekündigt, um Verantwortung für den Fehler zu übernehmen.Auch gab die Behörde bekannt, ihren Überprüfungsprozess verbessern zu wollen, damit sich ein solcher Fehler nicht wiederhole.