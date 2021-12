Internationales Hoher US-Beamter kommt für Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen nach Südkorea

Ein hoher US-Beamter besucht für die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen Südkorea.



Jose Fernandez, für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt zuständiger Abteilungsleiter im Außenministerium, traf am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea ein.



Am Donnerstag nimmt er in Seoul an einer Diskussionsveranstaltung zur Wirtschaft teil, die von Südkorea und den USA gemeinsam organisiert wird.



Fernandez und Südkoreas Vizeaußenminister Choi Jong-moon halten jeweils eine Begrüßungsrede. Die Veranstaltung findet halb virtuell, halb in Präsenz statt.



Anschließend will der US-Beamte ranghohe Kollegen der Ministerien für Finanzen und Handel treffen.



Am Freitag kommt er mit Choi zum sechsten hochrangigen Wirtschaftsdialog zusammen. Dabei soll über eine Stärkung von Lieferketten und den Ausbau der Zusammenarbeit auf den Gebieten Wissenschaft und Technologie, Infrastruktur, Covid-19-Impfstoffe, Klimawandel und Energie gesprochen werden.



Während seines Aufenthalts wolle Fernandez laut Berichten eine Reihe von Regierungsbeamten und Industrievertretern aus den Bereichen Infrastruktur, Bauwesen, Elektronik und Batterien sowie dem Bio-Sektor treffen.