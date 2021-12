Zentralbank: Währungsswap-Vertrag mit USA läuft am 31. Dezember aus

Photo : Getty Images Bank

Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank läuft der Währungsswap-Vertrag mit den USA am 31. Dezember aus.Den Vertrag lasse man wie geplant auslaufen, da global und im Inland die Krisenlage überwunden und die wirtschaftliche Situation stabil sei, teilte die Bank of Korea (BOK) am Donnerstag mit.Das Auslaufen des Vertrags würde angesichts der aktuellen Marktverhältnisse und verbesserten Liquidität kaum Einfluss auf Südkoreas Devisenmarkt haben, so die Einschätzung der BOK.Die BOK und ihr US-amerikanisches Pendant Federal Reserve hatten den Vertrag im März 2020 geschlossen. Sie wollten sich damals gegen Unwägbarkeiten im Markt wegen der Covid-19-Pandemie absichern. Der Vertrag wurde dreimal verlängert.