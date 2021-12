US-Senat fordert in Gesetz Aufrechterhaltung der Truppenstärke in Korea

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat ein Verteidigungsgesetz verabschiedet, in dem die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Truppenstärke der USA in Südkorea gefordert wird.Der Senat billigte am Mittwoch (Ortszeit) das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2022. Das Gesetz zum Verteidigungshaushalt sieht einen Rekordhaushalt in Höhe von 768 Milliarden Dollar vor.Darin steht, dass die USA für den strategischen Wettbewerb mit China ihre Allianzen mit Ländern in der indopazifischen Region stärken müssten. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Bündnis mit Südkorea zu stärken und die Präsenz von aktuell 28.500 in dem Land stationierten US-Soldaten aufrechtzuerhalten.Jedoch wurde die Bestimmung gestrichen, mit der die US-Regierung davon abgehalten wird, Budgetmittel für eine Reduzierung der Truppenzahl unter das gegenwärtige Niveau von 28.500 Mann in Südkorea auszugeben.In dem zuvor vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Entwurf stand, dass die USA die vorhandene starke Militärpräsenz in Südkorea aufrechterhalten müssten. Angesichts der verzögerten Beratung im Senat hatte der Streitkräfteausschuss eine neue Vorlage ausgearbeitet.