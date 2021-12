US-Beamter: USA sind der Einigung von Singapur mit Nordkorea verpflichtet

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger US-Diplomat hat die Bereitschaft der USA betont, sich an die von den Staatschefs der USA und Nordkoreas unterzeichnete Einigung von Singapur zu halten.Zugleich forderte er Nordkorea auf, zum Dialog zurückzukehren.Die entsprechenden Äußerungen machte Mark Lambert, der für Japan und Korea zuständige stellvertretende Abteilungsleiter im US-Außenministerium, am Mittwoch in einem Webinar.Die USA fühlten sich dem in Singapur entworfenen Rahmen verpflichtet. Sie engagierten sich dafür, durch Dialog und Diplomatie mit Nordkorea dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen, sagte er.Die Einigung von Singapur wurde beim Gipfel zwischen dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Jahr 2018 erzielt. Vereinbart wurde unter anderem, eine neue Beziehung zwischen Nordkorea und den USA aufzubauen und eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu verwirklichen.Die US-Regierung von Präsident Joe Biden beachtet die Einigung und strebt die Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea an. Pjöngjang hat sich jedoch bisher nicht auf Washingtons Gesprächsangebot eingelassen.