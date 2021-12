Covid-19: Zahl der kritisch Erkrankten erreicht neuen Höchststand

Photo : KBS News

Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten in Südkorea hat wieder einen neuen Höchststand erreicht.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag sind mit Stand 0 Uhr 989 Patienten kritisch krank.Damit liegt die Zahl seit drei Tagen stets über der 900er-Schwelle. Am Dienstag waren es 906 und am Mittwoch 964.Unterdessen wurden 7.622 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle stieg auf 544.117.Die Zahl der Neuansteckungen sank zwar gegenüber dem Vortag um 228, ist jedoch verglichen mit einer Woche zuvor um 520 höher.Es wurden 62 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 4.518, die durchschnittliche Letalitätsrate liegt bei 0,83 Prozent.