Vizefinanzminister: Begrenzte Auswirkungen der Ergebnisse der Fed-Sitzung erwartet

Photo : YONHAP News

Die Ergebnisse der jüngsten Sitzung der US-Zentralbank Fed werden nach Einschätzung der Regierung nur begrenzte Auswirkungen am südkoreanischen Finanzmarkt haben.Entsprechendes sagte Vizefinanzminister Lee Eog-weon bei der regelmäßigen Sitzung über makroökonomische und finanzielle Angelegenheiten am Donnerstag.Die Fed hatte nach der zweitägigen Sitzung ihres Offenmarktausschusses am Mittwoch (Ortszeit) angekündigt, ab Januar das Volumen der Drosselung der Anleihekäufe (Tapering) zu verdoppeln.Die Fed habe signalisiert, das Tempo der Normalisierung der Geldpolitik zu steigern und eine Zinsanhebung vorzuziehen, sagte Lee. Das Volumen und die Intensität entsprächen jedoch dem am Markt erwarteten Niveau, deshalb seien die Auswirkungen an den internationalen Finanzmärkten in der Nacht begrenzt gewesen.Wichtige Schwellenländer einschließlich Südkoreas hätten vorsorglich die Zinsen erhöht und aktiv auf Risikofaktoren in wichtigen Ländern reagiert. Damit sei der Schock abgefedert worden, hieß es.