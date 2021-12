BMW Korea unterzeichnet Vorvertrag für Bau von Forschungs- und Entwicklungszentrum

Photo : YONHAP News

BMW Group Korea hat nach eigenen Angaben mit der Stadt Incheon und den Freihandelszonen in Korea einen Vorvertrag für den Bau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums unterzeichnet.Ziel sei es, den Kunden einen modernen Mobilitätsservice anzubieten.Das Zentrum solle bis 2023 im Cheongna Incheon Hi-Tech Park entstehen. Dort würden unter anderem Projekte für autonomes Fahren, Konnektivität und Elektrifizierung vorangetrieben, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Unternehmens.BMW Korea wolle in dem neuen Zentrum mit der Konzernmutter in Deutschland und südkoreanischen Unternehmen bei der Entwicklung von Mobilitätstechnologie der Zukunft zusammenarbeiten.BMW betreibt seit 2015 bereits eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung innerhalb seines Driving Center in Incheon. Es sei die fünfte Einrichtung dieser Art im Ausland nach den Forschungszentren in den USA, China, Japan und Brasilien gewesen.Die bestehende Einheit solle in das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum übernommen werden, hieß es weiter.