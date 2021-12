Finanzminister: Südkorea will noch vor Regierungswechsel Beitritt zum CPTPP beantragen

Photo : YONHAP News

Südkorea will noch in der Amtszeit der amtierenden Regierung den Antrag auf einen Beitritt zum umfassenden und progressiven Abkommen für transpazifische Partnerschaft (CPTPP), einem multilateralen Handelsabkommen, stellen.Das nannte Finanzminister Hong Nam-ki bei einem Gespräch mit Journalisten der Auslandspresse am Mittwoch als Ziel der Regierung.Die Regierung habe in den letzten zweieinhalb Jahren mit Rücksicht auf die Normenanforderungen des CPTPP in Bezug auf Bereiche wie Fischereizuschüsse und Staatsunternehmen Systeme reorganisiert, hieß es.Nach dem Beitritt könnte es zu Schäden in empfindlichen Bereichen kommen. Die Regierung habe bereits mögliche Auswirkungen bewertet. Bei Agrar- und Fischereiprodukten werde sie so verhandeln, dass die nationalen Interessen maximal gewahrt würden. Auch werde Unterstützung angeboten, fügte der Minister hinzu.Hong teilte auch die Absicht mit, Südkoreas Aufnahme in den MSCI World Index wieder anzustreben.