Südkoreas Curling-Herren siegen in Olympia-Qualifikation über Deutschland

Das südkoreanische Curling-Team der Männer hat beim olympischen Qualifikationsturnier (OQE) Deutschland besiegt.Bei der Olympia-Qualifikation im niederländischen Leeuwarden setzte sich Südkorea in seinem sechsten Spiel mit 10:1 gegen Deutschland durch.Südkorea liegt mit zwei Siegen und vier Niederlagen an sechster Stelle. Das Land kann sich abhängig vom Ergebnis der restlichen Spiele doch noch auf den Vorstoß in die Hauptrunde freuen, bei der zwei Startplätze bei den Olympischen Spielen in Peking vergeben werden.Sollte Südkorea eine weitere Niederlage verbuchen, oder sollten Japan oder Dänemark, die gemeinsam auf Platz vier rangieren, zwei weitere Siege erzielen, dann scheidet Südkorea aus.Das südkoreanische Herrenteam spielt am Donnerstagnachmittag koreanischer Zeit gegen Finnland. Am frühen Freitagmorgen ist sein letztes Vorrundenspiel gegen die Niederlande geplant.