Zahl der Eheschließungen in Seoul in 20 Jahren fast halbiert – Geburtenzahl um 64 Prozent gesunken

Photo : Getty Images Bank

Die Zahl der Eheschließungen und die der Geburten in Seoul sind in den letzten 20 Jahren stark gesunken.Entsprechende Analyseergebnisse zur Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 2000 bis 2020 veröffentlichte die Stadtverwaltung.Demnach wurden letztes Jahr 44.746 Eheschließungen von Hauptstädtern gemeldet. Die Zahl schrumpfte gegenüber 2019 um 7,3 Prozent. Verglichen mit dem Jahr 2000 wurde ein Rückgang von 43,2 Prozent verzeichnet. Zudem wurde der tiefste Stand in einem Zeitraum von 20 Jahren verbucht.Bei der ersten Eheschließung waren die Männer letztes Jahr im Schnitt 33,61 Jahre alt, die Frauen 31,6 Jahre. Das Heiratsalter stieg verglichen mit 20 Jahren zuvor um 3,96 Jahre bei Männern und um 4,35 Jahre bei Frauen.Im vergangenen Jahr wurden 47.445 Kinder in Seoul geboren, damit 11,6 Prozent weniger als 2019. Verglichen mit 2000 sank die Zahl um 64,3 Prozent.