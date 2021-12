Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag zulegen können.Der Hauptindex Kospi rückte um 0,57 Prozent auf 3.006,41 Zähler vor.Die Ergebnisse der US-Zinssitzung waren allgemein positiv aufgenommen worden. Am Mittwoch ging es bereits an der US-Börse aufwärts.Die Tapering-Frage scheine nur begrenzten Einfluss auf die Aktienkurse in Asien gehabt zu haben, sagte Park Gwang-nam der Nachrichtenagentur Yonhap.