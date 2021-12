UN-Generalversammlung verabschiedet 17. Jahr in Folge Menschenrechtsresolution zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die UN-Generalversammlung hat das 17. Jahr in Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea verabschiedet, um dortige Menschenrechtsverstöße zu verurteilen und Verbesserungen anzumahnen.Die Resolution wurde am Donnerstag (Ortszeit) in New York ohne Abstimmung im Konsens angenommen.Darin werden systematische und weit verbreitete Menschenrechtsverstöße in Nordkorea verurteilt.Nordkorea wird aufgefordert, mit internationalen Organisationen, einschließlich der globalen Impfstoff-Initiative COVAX, zusammenzuarbeiten, um die rechtzeitige Lieferung und Verteilung von Covid-19-Impfstoffen an seine Bevölkerung sicherzustellen.Südkorea zählte seit 2019 das dritte Jahr in Folge nicht zu den Co-Sponsoren, trug die Entscheidung aber mit.