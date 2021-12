Präsidenten Südkoreas und Uskebistans führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein uskebischer Amtskollege Shavkat Mirziyoyev kommen heute zu einem Gespräch zusammen.Mirziyoyev stattet auf Moons Einladung von Donnerstag bis Samstag einen Staatsbesuch in Südkorea ab.Im Anschluss an das Gipfeltreffen sind ein "Mittagessen unter Freunden" und ein Staatsbankett vorgesehen.Ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul sagte, beide Staatsoberhäupter würden über Möglichkeiten diskutieren, die zukunftsorientierte Kooperation zu verstärken, um die besondere strategische Partnerschaft zu vertiefen.Als wichtige Gesprächsthemen nannte er ein angestrebtes Handelsabkommen zwischen beiden Ländern, die Sicherstellung stabiler Lieferketten und die Gesundheitsversorgung.Beide Staaten werden laut dem Präsidialamt in Anwesenheit ihrer Präsidenten zehn Abkommen und Absichtserklärungen (MoU) unterzeichnen.