Auslandsinvestitionen zweites Quartal in Folge gestiegen

Photo : KBS News

Südkoreas Auslandsinvestitionen sind das zweite Quartal in Folge gestiegen.Das teilte das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen am Freitag mit. Die Direktinvestitionen südkoreanischer Unternehmen im Ausland hätten im dritten Quartal einen Wert von 17 Milliarden Dollar gehabt. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei das ein Anstieg um 58,2 Prozent.Der Anstieg werde größtenteils auf einen Basiseffekt zurückgeführt, da im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie weniger investiert worden sei.Nach Sektoren betrachtet tätigten laut Ministeriumsangaben die Finanz- und Versicherungsbranche die größten Investitionen im Ausland. Ihr Anteil betrage 42,3 Prozent. Der herstellende Sektor komme auf einen Anteil von 21,4 Prozent.Ein besonders kräftiger Anstieg sei bei Immobilien verzeichnet worden. Der Anteil solcher Investitionen habe sich vergleichen mit dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht.Nach Ländern gesehen habe der Anteil der Investitionen in den USA und Singapur besonders stark zugenommen.