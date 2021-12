Verteidigungsminister besucht Guam, Thailand und Singapur

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Suh Wook hat eine Reise nach Guam, Thailand und Singapur angetreten.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums brach Suh am Donnerstag in das US-Außengebiet Guam auf. Wichtigster Termin dort sei der Besuch der Cruise Training Task Group der südkoreanischen Marine, bei dem er die Soldaten ermutigen wolle.Die 540-köpfige Gruppe, darunter 152 Studenten der Marineakademie, verließ am 22. Oktober die Marinebasis auf Jeju und hält sich derzeit auf Guam, ihrer letzten Station, auf.Suh wird am Sonntag zu einem viertägigen Besuch nach Thailand weiterreisen und mit Prayut Chan-o-cha, Ministerpräsident und Verteidigungsminister, Gespräche führen. Beide werden über die regionale Sicherheitslage und die Kooperation im Verteidigungsbereich und der Rüstungsindustrie diskutieren.Suh wird anschließend vom kommenden Mittwoch bis Freitag Singapur besuchen. Er wird mit seinem Amtskollegen Ng Eng Hen den Austausch und die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich erörtern.