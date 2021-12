Covid-19: Zahl der kritisch Erkrankten beträgt 971 – 7.435 Neuinfektionen

Photo : KBS News

Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten ist heute auf 971 leicht gesunken.Die Zahl stieg auf 964 am Mittwoch und auf 989 am Donnerstag, nachdem am Dienstag mit 906 die 900er-Marke erstmals übertroffen worden war.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 73 auf 4.591. Die Letalitätsrate liegt bei 0,83 Prozent.Insgesamt 7.435 Neuinfektionen wurden innerhalb von 24 Stunden bestätigt.Die Zahl der Omikron-Fälle kletterte um drei auf 151.Mit Stand 0 Uhr haben 19 Prozent der Bevölkerung ihre dritte Impfung bekommen. Die Quote erreicht bei den über 18-Jährigen 22,2 Prozent und bei den über 60-Jährigen 50,3 Prozent.