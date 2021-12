NYT kürt Lee Jung-jae zu Breakout-Star von 2021 im Fernsehen

Photo : YONHAP News

Die US-Zeitung „New York Times“ hat den Schauspieler Lee Jung-jae für seine Rolle in „Squid Game“ in ihre Liste der Breakout-Stars des Jahres 2021 aufgenommen.Die Tageszeitung veröffentlichte am Donnerstag die Liste der neuen Stars, die in diesem Jahr in den Bereichen Musik, Film und Theater aufgestiegen sind.Die Zeitung schrieb, Lee habe Sung Ki-hoon, einen Spielsüchtigen mit großem Schuldenberg in dem dystopischen Netflix-Drama, auf herzzerreißende, aber überraschend einfühlsame Weise verkörpert.Er habe den Charakter nicht einfach nur als Helden oder Bösewicht oder unbeholfenen Narr gespielt. Lee habe Ki-hoon als sehr kompliziert dargestellt, hieß es weiter.Die Zeitung fügte hinzu, dass Lee, einst Model, während seiner langen Karriere bereits in mehreren erfolgreichen koreanischen Filmen mitgespielt habe.