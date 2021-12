Präsident Moon bezeichnet Kriegsende-Erklärung als Triebkraft für Neustart der Friedensuhr

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass eine Erklärung des formellen Endes des Koreakriegs die Triebkraft für den Neustart der Friedensuhr auf der koreanischen Halbinsel werde.Die Kriegsende-Erklärung werde die Dynamik dafür schaffen, die Erinnerungen an den Krieg zu überwinden sowie die Wunden der Trennung zu heilen und die Werte von Verständnis, Kooperation, Toleranz und Inklusion zu teilen, sagte Moon am Freitag in seiner Videoansprache zur Eröffnung der Vollversammlung des präsidialen Beirats für friedliche Wiedervereinigung.Die Kriegsende-Erklärung stelle das Eingangstor zu dauerhaftem Frieden dar und werde zu einem Tugendkreislauf von Frieden und Wirtschaft führen, hieß es.Der Weg zur Denuklearisierung und dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel sei ein noch nicht beschrittener Weg. Jedoch werde der Weg, den man einschlage, zum Friedensweg werden, den die Menschheit sich sehnlichst wünsche. Das sei zwar ein unsicherer und schwieriger Weg, man könne und müsse es jedoch schaffen, betonte Moon.Er teilte auch die Meinung mit, dass die Kriegsende-Erklärung zur Maximierung des geopolitischen Vorteils der koreanischen Halbinsel als Brücke zwischen dem Kontinent und dem Ozean führen und einen Anlass bieten werde, dass der Frieden zur wirtschaftlichen Entwicklung beitrage.