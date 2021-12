Kältewelle sucht Korea heim – starke Schneefälle erwartet

Photo : YONHAP News

Eine Kältewelle hat ganz Südkorea heimgesucht.In der Hauptstadtregion und in der Provinz Gangwon wurde bereits eine Kältewarnung ausgegeben. In den meisten Regionen sollen auch am Tag die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.Die Kältewarnung wird am Abend auf weitere Gebiete erweitert.An der Westküste der südwestlichen Region Honam, auf den Inseln Ulleung und Dokdo sowie im Berggebiet der Insel Jeju gilt eine Warnung vor starken Schneelfällen.Am Samstag soll die Kälte den Höhepunkt erreichen. In Seoul soll das Quecksilber am Morgen auf bis zu minus zehn Grad fallen. Landesweit werden minus 16 bis höchstens minus drei Grad erwartet.Ab Samstagnachmittag sollen bis zu fünf Zentimeter Schnee in den zentralen Regionen Koreas fallen.