Regierung will 3,2 Millionen Kleinunternehmern je eine Million Won Abfindung zahlen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat angesichts befürchteter Schäden von Kleinunternehmern infolge der aktuellen speziellen Maßnahmen zur Corona-Eindämmung 4,3 Billionen Won (3,6 Milliarden Dollar) schwere Unterstützungspläne ausgearbeitet.Die Regierung will 3,2 Billionen Won (2,7 Milliarden Dollar) einsetzen, um 3,2 Millionen von einem Umsatzrückgang betroffenen Kleinunternehmern eine Million Won (843 Dollar) pro Kopf zu zahlen.Sollte ein Umsatzrückgang festgestellt werden, wird eine Million Won in bar gezahlt, unabhängig vom Umsatzvolumen und dem Niveau der von ihnen getroffenen Maßnahmen zur Seucheneindämmung.Zu den Nutznießern zählen sowohl 900.000 Betriebe, die bereits einen Verlustausgleich gezahlt bekamen, als auch 2,3 Millionen Betriebe in Bereichen wie der Reisebranche, die vom Verlustausgleich ausgeschlossen waren.Auch der Nutznießerkreis des gesetzlichen Verlustausgleichs wird erweitert. Neu aufgenommen werden 120.000 Betriebe wie Friseursalons und Kindercafés, die von Einschränkungen hinsichtlich der Kundenzahl und des Zugangs betroffen sind.Die Regierung arbeitete auch Maßnahmen zur Unterstützung von Betrieben aus, für die beim Zugang ein Impfpass erforderlich ist. 1,15 Millionen Betriebe, darunter Restaurants, Cafés und Internetcafés, wird eine Sachleistung in Höhe von 100.000 Won (84,3 Dollar) gewährt.Die Regierung will Ende des Jahres mit der Auszahlung der Unterstützung beginnen.