Südkorea und Usbekistan vereinbaren Ausbau der Gesundheits- und Energiekooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein usbekischer Amtskollege Shavkat Mirziyoyev haben am Freitag bei einem Gipfelgespräch über Möglichkeiten zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen diskutiert.Beim Treffen am Präsidentensitz in Seoul einigten sich beide Präsidenten, die Kooperation in den Bereichen Gesundheit, Energie und Infrastruktur sowie IKT auszubauen und für den baldigen Abschluss eines bilateralen Handelsabkommens Bemühungen zu unternehmen.Sie vereinbarten, mit dem 2019 eröffneten gemeinsamen Forschungszentrum für seltene Metalle als Stützpunkt nach Möglichkeiten zur Diversifizierung der Lieferketten für seltene Metalle zu suchen und gleichzeitig die Zusammenarbeit bei der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und der Verbesserung der Energieeffizienz auszuweiten.Sie einigten sich auch, Kooperationsprojekte im Gesundheitsbereich, darunter den Bau eines Krankenhauses und eines nationalen Krebsbehandlungszentrums in Taschkent, voranzutreiben.Beide Staaten nahmen anlässlich des Gipfels eine gemeinsame Erklärung für die Vertiefung der Beziehungen an, die konkrete Kooperationsmaßnahmen auf den Gebieten Industrie und Wissenschaft, Bau und Infrastruktur sowie Gesundheitsversorgung enthält.Im Anschluss an das Treffen schlossen beide Regierungen sieben Abkommen und Absichtserklärungen ab, darunter ein Abkommen über die Kooperation auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit.