Kospi legt dritten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Leitindex rückte um 0,38 Prozent auf 3.017,73 Zähler vor.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap hätten vor allem ausländische Investoren dem Kospi ins Plus verholfen, da es nun weniger Ungewissheit über die Geldpolitik in den USA gebe.Die Anleger schienen erleichtert darüber zu sein, dass das Ergebnis der Fed-Sitzung für Zuversicht für eine Erholung der Weltwirtschaft sorge, wurde Analyst Kim Joong-won von Hyundai Motor Securities von Yonhap zitiert.