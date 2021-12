Südkoreanische Curling-Frauen qualifizieren sich für Olympische Spiele in Peking

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Curling-Team der Frauen hat sich für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking qualifiziert.Beim olympischen Qualifikationsturnier (OQE) im niederländischen Leeuwarden gewann die Mannschaft, die wegen des identischen Nachnamens der fünf Athletinnen als „Team Kim“ bekannt ist, am Samstag ihr letztes Spiel in der Hauptrunde gegen Lettland mit 8:5.Damit schafften Südkoreas Curling-Frauen die dritte Olympia-Qualifikation in Folge, einschließlich der Qualifikation für die Winterspiele 2014 in Sotschi. Bei den letzten Spielen 2018 in PyeongChang hatte das Team Kim die Silbermedaille gewonnen.