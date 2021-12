Schwimmer Hwang Sun-woo holt Gold bei Kurzbahn-WM

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat seine erste Goldmedaille bei einem internationalen Majorturnier gewonnen.Bei den Kurzbahnweltmeisterschaften in Abu Dhabi schlug Südkoreas Schwimm-Hoffnung am Freitag im Finale über 200 Meter Freistil nach 1:41,60 Minuten an.Zwar blieb der 18-Jährige hinter seiner persönlichen Bestzeit von 1:41,17 Sekunden zurück, konnte jedoch mit hauchdünnem Vorsprung von 0,03 Sekunden vor Aleksandr Shchegolev aus Russland siegen.Hwang ist der erste südkoreanische Schwimmer nach Park Tae-hwan im Jahr 2016, der eine WM-Goldmedaille gewann.Hwang schwamm später im Staffel-Wettbewerb über 200 Meter Freistil eine neue nationale Bestzeit über 50 Meter Freistil (Kurzbahn) und hatte damit entscheidenden Anteil am neuen Landesrekord im Staffelwettbewerb.