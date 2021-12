Yoon Suk Yeol liegt im Präsidentschaftsrennen weiter vorn

Photo : YONHAP News

Im Präsidentschaftsrennen liegt Yoon Suk Yeol von der führenden Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) weiter vorn.Yoon führt laut dem am Montag veröffentlichten Ergebnis einer Realmeter-Umfrage bei 3.043 Wählerinnen und Wählern mit einem Vorsprung von 6,4 Prozentpunkten vor Lee Jae-myung von der regierenden Minjoo-Partei Koreas.Yoon würden zurzeit 44,4 Prozent der Befragten wählen, Lee 38 Prozent. Yoons Vorsprung in der wöchentlichen Umfrage wächst, wenngleich beide Kandidaten etwas weniger Zuspruch bekamen als in der Woche davor.Für Yoon sprachen sich 0,8 Prozentpunkte weniger aus, Lee büßte 1,7 Prozentpunkte ein. Yoon konnte seinen Vorsprung vor Lee von 5,5 Prozentpunkten auf 6,4 Prozentpunkte ausbauen.Realmeter führt die Umfrage immer von Sonntag bis Freitag durch.Yoon hatte sich letzte Woche wegen einer Schummelei seiner Ehefrau im Lebenslauf entschuldigt. Lee hatte sich wegen der Beteiligung seines Sohns an einem illegalen Glücksspiel entschuldigt.Weit abgeschlagen hinter den beiden Favoriten auf das Präsidentenamt folgen Ahn Cheol-soo von der Partei des Volkes mit 3,9 Prozent und Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei mit 3,2 Prozent.Nach der Parteineigung gefragt sprachen sich 39,2 Prozent für die PPP aus, die Regierungspartei kam auf 33,1 Prozent Zustimmung.Mit der Arbeit des Staatspräsidenten Moon Jae-in äußerten sich 40,2 Prozent der Befragten zufrieden, 56,8 Prozent waren mit seiner Leistung unzufrieden.Die Fehlerquote der Umfrage wird mit plus/minus 1,8 Prozentpunkten angegeben, das Konfidenzniveau mit 95 Prozent.