Südkorea wird beim Schutz personenbezogener Daten von EU wie Mitglied anerkannt

Photo : YONHAP News

Südkoreanischen Unternehmen, die in der Europäischen Union tätig sind, wird die Handhabung dort erhobener personenbezogener Daten erleichtert.Unternehmen wie Samsung Electronics können ab sofort im Zuge ihrer Geschäftstätigkeiten in der EU gewonnene personenbezogene Daten ohne umständliche Verwaltungsverfahren nach Südkorea übertragen und dort verarbeiten.Südkorea und die EU gaben gemeinsam bekannt, dass der sogenannte Angemessenheitsbeschluss für Südkorea im Schutz personenbezogener Daten um 18 Uhr am Freitag koreanischer Zeit offiziell in Kraft getreten sei.Damit wird Südkorea als 14. Staat nach beispielsweise Japan und Großbritannien auf diesem Gebiet ähnlich behandelt wie ein EU-Mitglied.Südkorea ist damit von anspruchsvollen Verfahren wie dem Abschluss eines Standardvertrags ausgenommen. Personenbezogene Daten von EU-Bürgern können ohne zusätzliche Zertifizierung und Verfahren an Körperschaften in Südkorea weitergegeben werden. Zusätzlich zur Zeit- und Kostenersparnis soll ein verstärkter Datenaustausch und eine entsprechende Kooperation zwischen Unternehmen in Südkorea und der Union auch zu einer Ankurbelung der einheimischen Datenwirtschaft führen.Bisher haben koreanische Unternehmen im Unionsgebiet vor allem durch Standardverträge personenbezogene Daten nach Südkorea übertragen. Dies war zeit- und kostenaufwändig. Kleine und mittlere Unternehmen hatten wegen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit diesem Verfahren oftmals auf den Vorstoß in den EU-Markt verzichtet.