Photo : YONHAP News

Das Regierungslager will Immobilienbesitzer steuerlich entlasten.Dies soll dadurch ermöglicht werden, dass die diesjährigen offiziellen Immobilienpreise als Grundlage für die Berechnung der nächstjährigen Grundbesitzsteuer dienen.Das gab der politische Chefplaner der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Park Wan-joo, am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt. Er hatte sich zuvor am Sitz der Nationalversammlung mit Regierungsvertretern beraten.Die Teilnehmer der Sitzung hätten zudem vereinbart, die Steuerbelastung zu verringern, indem die Schwelle für die Fälligkeit einer Grundbesitzsteuer im Falle von Besitzern einer Immobilie angehoben werde.Die offiziellen Immobilienpreise dieses Jahres im kommenden Jahr als offizielle Berechnungsgrundlage zu nehmen, sei eine Option. Damit würde die Grundbesitzsteuer faktisch eingefroren.Auch habe seine Partei angeregt, Senioren mit nur einer Immobilie einen Steueraufschub zu gewähren.