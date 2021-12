WFP: Südkorea will neun Milllionen Dollar für Afghanistan-Hilfe bereitstellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird insgesamt neun Millionen Dollar für Hilfsaktivitäten des UN-Welternährungsprogramms (WFP) für Afghanistan zur Verfügung stellen.Die Organisation gab am Freitag bekannt, dass das südkoreanische Außenministerium plane, acht Millionen Dollar für Hilfsaktivitäten für ganz Afghanistan und eine Million Dollar für die Unterstützung von Flüchtlingen aus dem Land zu spenden.Das Außenministerium hatte Ende November beschlossen, humanitäre Hilfe mit einem Volumen von 32 Millionen Dollar für Afghanen über internationale Organisationen zu leisten.Das WFP sagte, dass mit der Hilfe der südkoreanischen Regierung 111.000 Personen in 16.000 Haushalten in Afghanistan mit Nahrung versorgt werden könnten. Auch im Grenzgebiet Pakistans zu Afghanistan könne Nahrungshilfe zustande kommen.