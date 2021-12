Samsung Biologics liefert 1,38 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs aus

Photo : YONHAP News

Mehr als 13 Millionen Dosen des von einem südkoreanischen Biounternehmen hergestellten Covid-19-Impfstoffs von Moderna werden am Montag ab Werk ausgeliefert.Die Impfstoff-Taskforce teilte am Sonntag mit, dass 1,385 Millionen Dosen des Moderna-Vakzins, die von Samsung Biologics im Auftrag hergestellt worden seien, am Montagnachmittag ausgeliefert würden.Südkorea hatte mit Moderna einen Liefervertrag über 40 Millionen Impfdosen unterzeichnet. Die Charge von Montag stellt einen Teil davon dar.Es ist die erste Lieferung, seit das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit die Produktion des Moderna-Impfstoffs in Südkorea zugelassen hatte. Die bisher in Südkorea eingesetzten Moderna-Impfstoffe waren importierte Dosen des US-Unternehmens.