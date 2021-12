Covid-19: Zahl der Neuinfektionen leicht gesunken – fast 1.000 kritisch Erkrankte

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist infolge weniger Testungen am Wochenende leicht zurückgegangen.Währenddessen wurden den dritten Tag in Folge um die 1.000 kritisch Erkrankte gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 5.318 neue Infektionsfälle bestätigt. Die Zahl ist verglichen mit der letzten Woche, in der die Zahl meistens über 6.000 und 7.000 lag, gesunken.Die Zahl der kritisch Erkrankten, die stationär behandelt werden, liegt bei 997.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus kletterte um 54 auf 4.776. Die Letalitätsrate beträgt 0,84 Prozent.In dem 24-Stunden-Zeitraum wurde kein weiterer Omikron-Fall gemeldet. Bislang wurden insgesamt 178 Omikron-Infektionen im Land nachgewiesen. Davon sind 54 eingeschleppte und 124 lokal übertragene Fälle.